Выполни доя разностей 469-235 слейдующие предписания: 1)запиши данную разностьстолбиком так чтобы кажлый разряд вычитаемого находился под соответствующим разрядомуменьшаемого; проведи снизу черту. 2)выполни поразрядное вычитани...

Математика

Выполни доя разностей 469-235 слейдующие предписания: 1)запиши данную разностьстолбиком так чтобы кажлый разряд вычитаемого находился под соответствующим разрядомуменьшаемого; проведи снизу черту. 2)выполни поразрядное вычитание как в разрядной таблице начиная с разряда единиц.

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