Выполни доя разностей 469-235 слейдующие предписания: 1)запиши данную разностьстолбиком так чтобы кажлый разряд вычитаемого находился под соответствующим разрядомуменьшаемого; проведи снизу черту. 2)выполни поразрядное вычитани...

Математика
Выполни доя разностей 469-235 слейдующие предписания: 1)запиши данную разностьстолбиком так чтобы кажлый разряд вычитаемого находился под соответствующим разрядомуменьшаемого; проведи снизу черту. 2)выполни поразрядное вычитание как в разрядной таблице начиная с разряда единиц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
469        9-5=4 -             6-3=3 235         4-2=2 _____  234
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