Выполни графический диктант. как?
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Выполни графический диктант. как?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри-чтобы не было грязно в тетради,перепиши на лист эти клетки. И там одно из двух: 1)закрасить клетки(хотя мне кажется,что правильный второй вариант) 2)если там есть точка,то надо вести от точки к клеткам.В порядке возрастания
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