Выполни графический диктант. как?

Гость: Гость:

Смотри-чтобы не было грязно в тетради,перепиши на лист эти клетки. И там одно из двух: 1)закрасить клетки(хотя мне кажется,что правильный второй вариант) 2)если там есть точка,то надо вести от точки к клеткам.В порядке возрастания