Выполни морфологический разбор слов второстепенных членов предложения. Предложение:Меня удивила скорость моторной лодки
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Выполни морфологический разбор слов второстепенных членов предложения. Предложение:Меня удивила скорость моторной лодки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость — имя существительное: неодушевлённое, женский род единственное число, именительный падеж. Моторной -- прилагательное единственное число, женский род, качественное прилагательное, родительный падеж, неодушевленное. Лодки- существительное единственное число, женский род, неодушевленное, родительный падеж
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