Выполните действие! заранее Большое спасибо

Гость: Гость:

1) смешанную дробь переведём и получим 12/5 12:5=2,4 2,4:0,4=6 6-3,7=2,3 2) 10 подставим в числитель и получим 10/4 10:4=2,5 2,5+3,5=6 3)3/5=0,875 3,25*4=13 13-0,875=12,125