Выполните действия модуль минус две целых Одна шестая

Математика
Выполните действия модуль минус две целых Одна шестая
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|-2 1/6| 13/6 2.5 может быть так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО!!!ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!А.С.Пушкин Дубровский.Приезд в суд Троекурова и Дубровского,слушанье протокола,отъезд из суда.
Ответить
Физика
Ураганы приносят тысячи тонн дождя и сильнейший ветер,скорость которого 320 км/ч.За какое время пронесётся ураган от города Краснодара до города Ей...
Ответить
Математика
Помогите умоляю!!! Если не сдам тоже получу двойку!(((( Всю страницу((
Ответить
Математика
Перемитр треугольника равен 48 см,ардна из сторон равна 18 см,найдите 2 другие сторо??ы, если их разность ровна 4,6 см
Ответить
Математика
Сколько на чертеже отрезков?Как узнать длину оставшегося отрезка,не измеряя его?
Ответить