Ураганы приносят тысячи тонн дождя и сильнейший ветер, скорость которого 320 км/ч. За какое время пронесется ураган от города Краснодара до города Ейска, если расстояние между этими городами 200 км?пж с решенем

Физика
Ураганы приносят тысячи тонн дождя и сильнейший ветер, скорость которого 320 км/ч. За какое время пронесется ураган от города Краснодара до города Ейска, если расстояние между этими городами 200 км?пж с решенем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T = S/U время равно 200км разделить на 320 км/ч ответ: примерно 0,6 часа
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