Ураганы приносят тысячи тонн дождя и сильнейший ветер, скорость которого 320 км/ч. За какое время пронесется ураган от города Краснодара до города Ейска, если расстояние между этими городами 200 км?пж с решенем

Физика

Ураганы приносят тысячи тонн дождя и сильнейший ветер, скорость которого 320 км/ч. За какое время пронесется ураган от города Краснодара до города Ейска, если расстояние между этими городами 200 км?пж с решенем

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