СРОЧНО!!!ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!А.С.Пушкин Дубровский.Приезд в суд Троекурова и Дубровского,слушанье протокола,отъезд из суда.

Гость: Гость:

Приехав в город Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилла Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях, – Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке – настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.