Выполните умножение: 1) (x-2)(2+x) 2) (2x-1)(2x+1) 3) (4x+3y)(3y-4x) 4) (у-a^2(y+a^2) 5) (ab-c)(ab+c)
Алгебра
Выполните умножение: 1) (x-2)(2+x) 2) (2x-1)(2x+1) 3) (4x+3y)(3y-4x) 4) (у-a^2(y+a^2) 5) (ab-c)(ab+c)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (x - 2)(x+ 2) = x^2 - 4 2) (2x - 1)(2x + 1) = 4x^2 - 1 3) (3y + 4x)(3y - 4x) = 9y^2 - 16x^2 4) (y - a^2)(y + a^2) = y^2 - a^4 5) (ab - c)(ab + c) = a^2b^2 - c^2
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