Выполните умножение степеней: а) а^27*a^13;б) а^27*a;в) а*а^m*a*27, m €z,m больше либо равно 0
Алгебра
Выполните умножение степеней: а) а^27*a^13;б) а^27*a;в) а*а^m*a*27, m €z,m больше либо равно 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=а^(27+13)=a^40 2)=a^(27+1)=a^28 3) =a^(m+27)
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