Вырази в метрах 1 км 17 км 10 дм

Математика
Вырази в метрах 1 км 17 км 10 дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км = 1000м 17км = 17000м 10 дм = 100м
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