Вырази в метрах 1 км 17 км 10 дм
Математика
Вырази в метрах 1 км 17 км 10 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км = 1000м 17км = 17000м 10 дм = 100м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите найти прилагательные как члены предложения и разобрать вот так Старшей(??тарший,качественное,полная форма,женский род ,единственное число,...
Литература
Краткая биография Марка Твена.Помогите очень надо сегодня!И кстати пишите немног?? только главное о Марке Твене!
Математика
На рисунке изображены две пространственные фигуры.Запишите рядом с каждой фигурой название одного предмета , который имеет такую же форму
Окружающий мир