Выразить в часах: а) 2 часа 20 минут, 1 час 30 минут, 3 часа15 минут, 5 часов 24 минуты; б) 90 минут, 350 минут, 180 минут, 165минут.
Математика
Выразить в часах: а) 2 часа 20 минут, 1 час 30 минут, 3 часа15 минут, 5 часов 24 минуты; б) 90 минут, 350 минут, 180 минут, 165минут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)2ч20мин=140мин 1ч30мин=90мин 3ч15мин=195мин 5ч24мин=324мин б) 90мин=1ч30мин 350мин=5ч50мин 180мин=3ч 165мин=2ч45мин
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