Выше колен клоаняются лиловые колокольчики вьется цепкий горошек белеют высокие рамашки порхают мохнаые шмели раздели техст на предложения подчеркини главные члены
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Выше колен клоаняются лиловые колокольчики вьется цепкий горошек белеют высокие рамашки порхают мохнаые шмели раздели техст на предложения подчеркини главные члены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кланяются колокольчики,вьётся горошек,белеют ромашки,порхают шмели это главные члены предложения и после каждого подлежащего в предложении заканчивается каждое предложение.
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