Высота прямоугольного параллелепипеда равна 2 см,а длина нижней грани - 6 см, площа??ь этой же грани - 24 см2. вычислите площади остальных его граней и объем. Это для начальных классов. можно ли попроще написать решение и пошаг...
Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда равна 2 см,а длина нижней грани - 6 см, площа??ь этой же грани - 24 см2. вычислите площади остальных его граней и объем. Это для начальных классов. можно ли попроще написать решение и пошагово? Спасибо. Правильно ли решил, подскажите... 1) так как известны длина и площадь нижней грани, то находим сначала ширину. S=a*b, 6*b=24. отсюда b=4 cм 2) так как все известно уже, то находим объем v=a*b*c, отсюда 6*4*2=48 см3 3) нижняя и верхняя грани равны, а значит и площади тоже будут равны. Чтобы найти площадь всех граней, можно воспользоваться формулой s=2*(a*b+a*c+b*c)=2*(6*4+6*2+4*2)=88 cм2 - это и есть площадь прямоугольного параллелепипеда...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все правильно вы решили, только вас спрашивают не площадь всего параллелепипеда, а площади граней по отдельности. S1 = S2 = 6*4 = 24 кв.см. - верхняя и нижняя. S3 = S4 = 6*2 = 12 кв.см. - две боковых (например, левая и правая) S5 = S6 = 4*2 = 8 кв.см. - еще две боковых (передняя и задняя) А площадь всего параллелепипеда S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 = 2*24 + 2*12 + 2*8 = 88 кв.см. А объем V = 2*4*6 = 48 куб.см.
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