Which floors are these rooms on? (если не видно и не понятно: второй этаж: две ванны, три спальни. Первый этаж: гостиная, кухня и.. По-моему ещё гостиная.. .-. И последний. -1(типо подвала): гараж
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Which floors are these rooms on? (если не видно и не понятно: второй этаж: две ванны, три спальни. Первый этаж: гостиная, кухня и.. По-моему ещё гостиная.. .-. И последний. -1(типо подвала): гараж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что нужно делать? Просто не понятно
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