( x/2-y/3)*6 x=4;y=-1
Математика
( x/2-y/3)*6 x=4;y=-1
Ответ(ы):
Гость:
6х/2-6y/3. Подставляем значения: 24/2-(-6/3)=12+2=14
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