X+600×2=3000. a-300÷2=1800. y÷(150+50)=4.
Математика
X+600×2=3000. a-300÷2=1800. y÷(150+50)=4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3000-(600×2)= 1800 х=1800 а-300÷2=1800 а=1800-150=1650 у÷(150+50)=4 у=4×200=800
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