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X+9*X-8=0 ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА!
Математика
X+9*X-8=0 ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10х-8=0 10х=8 х=8/10 х=4/5
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