X минус 147 равно 235/ x равен
Математика
X минус 147 равно 235/ x равен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=235+147 X=382 .................................
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