1)Делимое 74 делитель 2 укажи частное 34 37 38 2)Укажи выражению ровное по значению выр??жение (24+60) ; 12 24ж;12+60 14:12+60:12 24+60:12 3)укажи значение выражения (34+62);16 8 7 6 4)укажи значение выражения 17 *4 68 62 ...

Математика

1)Делимое 74 делитель 2 укажи частное 34 37 38 2)Укажи выражению ровное по значению выр??жение (24+60) ; 12 24ж;12+60 14:12+60:12 24+60:12 3)укажи значение выражения (34+62);16 8 7 6 4)укажи значение выражения 17 *4 68 62 78 5)укажи остатки которые могут получатся пр делении числа на 4 1, 2, 3, 4; 1, 2, 3 6) укажи часное и остаток которые получится пр делении 37 на 7 5(ост 3) 6 (ост 1) 5 (ост 2)

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