Помогите 9,10,11 ,срочно 10 баллов
Обществознание
Помогите 9,10,11 ,срочно 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 думаю, что бедное общество, так как они понимают , что значит быть бедным..
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