Помагите пожалуста написать 5 загадок с описанием

Гость: Гость:

Высокая и строгая, Ходит, пол не трогая. Кто ни выйдет, ни зайдет, Ручку ей всегда пожмет. (Дверь, загадки про предметы) Что за шустрый старичок, Восемьдесят восемь ног, Все по полу шаркают За работой жаркою. (Веник, загадки про предметы) В воде она родится, Но странная судьба — Воды она боится И гибнет в ней всегда. (Соль, загадки про предметы) Ветер веет – я не вею, Он не веет – вею я. Но лишь только я завею, Ветер веет от меня. (Веер, загадки про предметы) С виду клин, А развернешь – блин. (Зонтик, загадки про предметы) Сижу верхом, Не знаю на ком. Знакомца встречу — Соскочу, привечу. (Шапка, загадки про предметы) Едва повеяло зимой, Они теперь всегда с тобой. Согреют две сестрички, Зовут их… (Рукавички, загадки про предметы) Бел, как снег, В чести у всех, В рот попал — Там пропал. (Сахар, загадки про предметы) Сидит на ложке, свесив ножки. (Лапша, загадки про предметы) Без рук, без ног, А в гору лезет. (Тесто, загадки про предметы) Пять пальцев, Ни костей, ни мяса, ни ногтей. (Перчатки, загадки про предметы) Хвостик из кости, А на спинке – щетинки. (Зубная щетка, загадки про предметы) На поле родился, На заводе варился, На столе растворился. (Сахар, загадки про предметы) С ногами, а без рук, С боками, а без ребер, Со спиной, а без головы. (Кресло, загадки про предметы) Два брюшка, четыре ушка. Что это такое? (Подушка, загадки про предметы) Собака не лает, А в дом не пускает. (Замок, загадки про предметы) Под одной крышей четыре братца живут. (Стол, загадки про предметы) Хвост во дворе, нос в конуре. Кто хвост повернет, тот в дом войдет. (Ключ в замке, загадки про предметы) Крутая гора, Что ни шаг – то нора. (Лестница, загадки про предметы) Что зимой дома мерзнет, А на улице нет? (Оконное стекло, загадки про предметы) Всегда видятся, а вместе не сходятся. (Пол и потолок, загадки про предметы) Ходит, ходит, а в избу не входит. (Дверь, загадки про предметы) Стоит поперек входа. Одна рука в избе, Другая на улице. (Дверь, загадки про предметы)