Установите соответствие между продукцией машиностроения и центром её производства. 1)Легковые автомобили. А) Набережные Челны. 2)Троллейбусы. Б) Волгоград. 3)Грузовые автомобили. В) Энгельс. 4)Тракторы. Г) Тольятти

География

Установите соответствие между продукцией машиностроения и центром её производства. 1)Легковые автомобили. А) Набережные Челны. 2)Троллейбусы. Б) Волгоград. 3)Грузовые автомобили. В) Энгельс. 4)Тракторы. Г) Тольятти

Автор: Гость