Установите соответствие между продукцией машиностроения и центром её производства. 1)Легковые автомобили. А) Набережные Челны. 2)Троллейбусы. Б) Волгоград. 3)Грузовые автомобили. В) Энгельс. 4)Тракторы. Г) Тольятти

География
Установите соответствие между продукцией машиностроения и центром её производства. 1)Легковые автомобили. А) Набережные Челны. 2)Троллейбусы. Б) Волгоград. 3)Грузовые автомобили. В) Энгельс. 4)Тракторы. Г) Тольятти
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Гость:
1-Тольятти2-Энгельс3-Набережные Челны4-Волгоград
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