Установите соответствие между продукцией машиностроения и центром её производства. 1)Легковые автомобили. А) Набережные Челны. 2)Троллейбусы. Б) Волгоград. 3)Грузовые автомобили. В) Энгельс. 4)Тракторы. Г) Тольятти
География
Установите соответствие между продукцией машиностроения и центром её производства. 1)Легковые автомобили. А) Набережные Челны. 2)Троллейбусы. Б) Волгоград. 3)Грузовые автомобили. В) Энгельс. 4)Тракторы. Г) Тольятти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Тольятти2-Энгельс3-Набережные Челны4-Волгоград
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составить по данным задачу.Узнать численность населения(человек). Численность К??захстана 17700000 ч. казахов 66.01% русских 21.05% Узбеков...