12 команд играют друг с другом сколько матчей они провели на своем и на чужом поле!! ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА НА ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТИ!
Алгебра
12 команд играют друг с другом сколько матчей они провели на своем и на чужом поле!! ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА НА ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТИ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12.11= 132 bcex matčev 11.6.2=132
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