12 команд играют друг с другом сколько матчей они провели на своем и на чужом поле!! ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА НА ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТИ!

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12 команд играют друг с другом сколько матчей они провели на своем и на чужом поле!! ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА НА ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТИ!

Автор: Гость