К какой группе растений относятся: огурец, груша, роза?
Окружающий мир
К какой группе растений относятся: огурец, груша, роза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огурец -овощная Груша -плодовая Роза -цветная
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