К какой группе растений относятся: огурец, груша, роза?

Окружающий мир
К какой группе растений относятся: огурец, груша, роза?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Огурец -овощная Груша -плодовая Роза -цветная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
12 команд играют друг с другом сколько матчей они провели на своем и на чужом поле!! ПОМОГИТЕ СРОЧНО ЗАДАЧА НА ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТИ!
Ответить
Обществознание
Помогите 9,10,11 ,срочно 10 баллов
Ответить
География
Установите соответствие между продукцией машиностроения и центром её производства. 1)Легковые автомобили. А) Набережные Челны. 2)Троллейбусы. ...
Ответить
Русский язык
Помагите пожалуста написать 5 загадок с описанием
Ответить
Математика
Составить по данным задачу.Узнать численность населения(человек). Численность К??захстана 17700000 ч. казахов 66.01% русских 21.05% Узбеков...
Ответить