Выполните словообразовательный анализ слова "единственным"

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Выполните словообразовательный анализ слова "единственным"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Единственным образовалось от слова единственный, а единственный в вою очередь от единство, а единство от единый.
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