РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!!!! НУЖНА СХЕМА "СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА В 18 ВЕКЕ"

Гость: Гость:

король высшая знать (графы, герцоги) низшая знать (рыцари, мелкие дворяне) свободные крестьяне(имеют свой собственный участок поля) Несвободные крестьяне (рабы, работают на чужом поле, вынужденны во всем слушать низшую знать)