РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!!!! НУЖНА СХЕМА "СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА В 18 ВЕКЕ"
История
РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!!!! НУЖНА СХЕМА "СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА В 18 ВЕКЕ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
король высшая знать (графы, герцоги) низшая знать (рыцари, мелкие дворяне) свободные крестьяне(имеют свой собственный участок поля) Несвободные крестьяне (рабы, работают на чужом поле, вынужденны во всем слушать низшую знать)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
1)Делимое 74 делитель 2 укажи частное 34 37 38 2)Укажи выражению ровное по значению выр??жение (24+60) ; 12 24ж;12+60 14:12+60:12 24+60:12 3...
Окружающий мир