РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!!!! НУЖНА СХЕМА "СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА В 18 ВЕКЕ"

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РЕБЯТА!!!!!!!!!!!!!!!! НУЖНА СХЕМА "СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА В 18 ВЕКЕ"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                               король                             высшая знать (графы, герцоги)                     низшая знать (рыцари, мелкие дворяне)       свободные крестьяне(имеют свой собственный участок поля)  Несвободные крестьяне (рабы, работают на чужом поле, вынужденны во всем слушать низшую знать)
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