Одно число в 2 1/6 раза больше второго. Если же из него вычесть 1/4,а ко второму прибав??ть 1/3,то числа будут равными. Найдите эти числа.
Математика
Одно число в 2 1/6 раза больше второго. Если же из него вычесть 1/4,а ко второму прибав??ть 1/3,то числа будут равными. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+1/3=2 1/6x-1/4 2 1/6x-x=1/3+1/4 1 1/6x=7/12 x=7/12:1 1/6 x=7/12*6/7 x=1/2 меньшее число 1/2*2 1/6=1/2*13/6=13/12=1 1/12 большее число
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