Одно число в 2 1/6 раза больше второго. Если же из него вычесть 1/4,а ко второму прибав??ть 1/3,то числа будут равными. Найдите эти числа.

Математика

Одно число в 2 1/6 раза больше второго. Если же из него вычесть 1/4,а ко второму прибав??ть 1/3,то числа будут равными. Найдите эти числа.

Автор: Гость