X+(x+3)+2(x+3) помогите решить. решение как будеть
Математика
X+(x+3)+2(x+3) помогите решить. решение как будеть
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Решение: х+х+3+2х+6=4х+9
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