Y=2√x+3sin x найти производную
Алгебра
Y=2√x+3sin x найти производную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2*√х+3sinx)'=? .0 правилами: 1)[u(x)+g(x)]'=u(x)'+g(x)' 2)[u(x)*g(x)]'=u(x)'*g(x)+ g(x)'*u(x). 3)(C)'=0 C-const. 1)[2*(х)^1/2]'=((х)^1/2)'*2= х^-1/2=1/√х=√х/х 2)(3sinx)'=(sinx)'*3=3cosx Получаем искомую производную: √х/х + 3cosx
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