(y-5)×4 сколько есле равно 28 73×а-6=21 (24+d):8
Математика
(y-5)×4 сколько есле равно 28 73×а-6=21 (24+d):8
Ответ(ы):
Гость:
Ок)))))))))))))))) Тебе срочно?
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