является ли число  -1215 членом геометрической прогрессии b_n=-5*3(в n степени)     ?

Гость: Гость:

-1215=-5*3^n-1 (это значит 3 в степени n-1) -1215/-5=3^n-1 243=3^n-1 243=3^5 3^5=3^n-1 5=n-1 n=6 Вот так. Число -1215 стоит на 6 месте.