является ли число -1215 членом геометрической прогрессии b_n=-5*3(в n степени) ?
Алгебра
является ли число -1215 членом геометрической прогрессии b_n=-5*3(в n степени) ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1215=-5*3^n-1 (это значит 3 в степени n-1) -1215/-5=3^n-1 243=3^n-1 243=3^5 3^5=3^n-1 5=n-1 n=6 Вот так. Число -1215 стоит на 6 месте.
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