из 26 спичек длиной 5 см сложили прямоугольник наибольшей пощади . чему равна эта площадь . спички ломать нельзя

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26/2=13 шт - число спичек из которых можно сложить 2 стороны прямоугольника а и б a+b=13шт. *5см. a*b= ? max из 13 спичек можно сложить стороны прямоуг. по 1+12 и их произведение 12 2+11 22 3+10 30 4+9 36 5+8 40 6+7 42 S прямоуг =6*7*5=42*5=210 - максимальная площадь