из 26 спичек длиной 5 см сложили прямоугольник наибольшей пощади . чему равна эта площадь . спички ломать нельзя

Математика
из 26 спичек длиной 5 см сложили прямоугольник наибольшей пощади . чему равна эта площадь . спички ломать нельзя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26/2=13 шт - число спичек из которых можно сложить 2 стороны прямоугольника а и б a+b=13шт. *5см. a*b=  ? max из 13 спичек можно сложить стороны прямоуг. по 1+12 и их произведение 12  2+11                          22  3+10                          30 4+9                           36 5+8                           40 6+7                            42 S прямоуг =6*7*5=42*5=210 - максимальная площадь 
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