платонов "корова" почему васю можно назвать настоящим человеком" мини сочинение

Гость: Гость:

В РАССКАЗЕ ПЛАТОНОВА "КОРОВА" ГОВОРИТЬСЯ О МАЛЬЧИКЕ ,КОТОРЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ НАБЛЯДАЛ ЗА ПОЕЗДАМИ И ЕМУ ЭТО НРАВИЛОСЬ.ОН ВГЛЯДЫВАЛСЯ В ЛИЦА ЛЮДЕЙ ,КОТОРЫЕ ЕХАЛИ И ХОТЕЛ БЫ БЫТЬ НА ИХ МЕСТЕ.ВАСЯ МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ В РАЗНЫХ СТРАНАХ И ДУМАЛ ,ЧТО ЛЮДИ ЖИВУЩИЕ В ЕгипетЕ, ИспаниИ И МНОГИХ ДРУГИХ СТРАНАХ МЕЧТАЮТ О ТОМ,ЧТОБЫ ОН ПРИЕХАЛ К НИМ.ВАСИЛИЙ БЫЛ ЗАБОТЛИВ ,ЛЮБИЛ СВОЮ КОРОВУ,ПЕРЕЖИВАЛ ЗА НЕЁ,ЕЕ ТЕЛЕНКА ,СВОЕГО ОТЦА.ИМЕННО ПОЭТОМУ ЕГО МОЖНО НАЗВАТЬ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ,ТАК КАК УЖЕ С МАЛОЛЕТСТВА УМЕЕТ ЛЮБИТЬ,ПЕРЕЖИВАТЬ,ЖДАТЬ И МЕЧТАТЬ.