платонов "корова" почему васю можно назвать настоящим человеком" мини сочинение

Литература
платонов "корова" почему васю можно назвать настоящим человеком" мини сочинение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В РАССКАЗЕ ПЛАТОНОВА "КОРОВА" ГОВОРИТЬСЯ О МАЛЬЧИКЕ ,КОТОРЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ НАБЛЯДАЛ ЗА ПОЕЗДАМИ И ЕМУ ЭТО НРАВИЛОСЬ.ОН ВГЛЯДЫВАЛСЯ В ЛИЦА ЛЮДЕЙ ,КОТОРЫЕ ЕХАЛИ И ХОТЕЛ БЫ  БЫТЬ НА ИХ МЕСТЕ.ВАСЯ МЕЧТАЛ ПОБЫВАТЬ В РАЗНЫХ СТРАНАХ И ДУМАЛ ,ЧТО ЛЮДИ ЖИВУЩИЕ В  ЕгипетЕ, ИспаниИ  И МНОГИХ ДРУГИХ СТРАНАХ МЕЧТАЮТ О ТОМ,ЧТОБЫ ОН ПРИЕХАЛ К НИМ.ВАСИЛИЙ БЫЛ ЗАБОТЛИВ ,ЛЮБИЛ СВОЮ КОРОВУ,ПЕРЕЖИВАЛ ЗА НЕЁ,ЕЕ ТЕЛЕНКА ,СВОЕГО ОТЦА.ИМЕННО ПОЭТОМУ ЕГО МОЖНО НАЗВАТЬ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ,ТАК КАК УЖЕ С МАЛОЛЕТСТВА УМЕЕТ ЛЮБИТЬ,ПЕРЕЖИВАТЬ,ЖДАТЬ И МЕЧТАТЬ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
отгадать слово с сочетанием чк (я вам рассказ кончаю)
Ответить
Русский язык
Фразеологізми про зайця або про лису дуже треба!!!будь ласка.
Ответить
Математика
скорость звука в воздухе 332,5 метров в секунду. звук летящего самолета можно услышать через 4 секунды  после того, как его увидишь. с какого расст...
Ответить
Обществознание
достижения и изобретения в католической западной Европы:Италия,Англия,Франция,Германия.
Ответить
Химия
Найдите молекулярную формулу карбоновой кислоты состава С-40%,H-6,6%,O-53,4%.
Ответить