отгадать слово с сочетанием чк (я вам рассказ кончаю)
Русский язык
отгадать слово с сочетанием чк (я вам рассказ кончаю)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ТОЧКА, именно ею заканчивается любой рассказ.
Гость:
Дочка, ночка, белочка, молочко, сердечко, собачка, точка, очки, клеточка,
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