Найдите молекулярную формулу карбоновой кислоты состава С-40%,H-6,6%,O-53,4%.

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Одноосновная карбоновая кислота имеет формулу СхН2хО2 Пусть нам дан один моль СхН2хО2, тогда Количество вещества атомов углерода, водорода и кислорода в кислоте пусть каждое из веществ = х, тогда n(С) = х моль n(H) = 2х моль n(O) = 2 моль Отношение массовых долей w(C)/w(O)/w(O) = n(С)*Ar(C)/n(O)*Ar(O)/n(Н)*Ar(Н) = 12x/2*16/ 2x = 40/53,4/6,6 отсюда х = 2 Получаем формулу карбоновой кислоты С2Н4О2 или СН3СООН – уксусная кислота