Найдите молекулярную формулу карбоновой кислоты состава С-40%,H-6,6%,O-53,4%.
Химия
Найдите молекулярную формулу карбоновой кислоты состава С-40%,H-6,6%,O-53,4%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноосновная карбоновая кислота имеет формулу СхН2хО2 Пусть нам дан один моль СхН2хО2, тогда Количество вещества атомов углерода, водорода и кислорода в кислоте пусть каждое из веществ = х, тогда n(С) = х моль n(H) = 2х моль n(O) = 2 моль Отношение массовых долей w(C)/w(O)/w(O) = n(С)*Ar(C)/n(O)*Ar(O)/n(Н)*Ar(Н) = 12x/2*16/ 2x = 40/53,4/6,6 отсюда х = 2 Получаем формулу карбоновой кислоты С2Н4О2 или СН3СООН – уксусная кислота
Гость:
пусть имеем для расчетов 100г W(C)=m(C)/m в-ва * 100% ------>отсюда m(C)=40г n(C)=3,3 моль W(H)=m(H)/m в-ва * 100% ------>отсюда m(H)=6,6г n(H)=6,6 моль W(О)=m(О)/m в-ва * 100% ------>отсюда m(O)=53,4г n(O)=3,3моль n(C):n(H):n(O)=3,3:6,6:3,3(делим все на 3,3) 1:2:1(*2) значит С2Н4О2 надеюсь понятно расписала=)
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