деление десятичных дробей на натуральные числа как делить ,объяснением.3:32=
Математика
деление десятичных дробей на натуральные числа как делить ,объяснением.3:32=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3:32 = 0,09 = 9/100 Разделим десятичную дробь на натуральное число 9/10 : 3 (Разделить на 3, значит умножить на 1/3) 9/10 * 1/3 = 3/10 или 0,3
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