деление десятичных дробей на натуральные числа как делить ,объяснением.3:32=

Математика
деление десятичных дробей на натуральные числа как делить ,объяснением.3:32=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3:32 = 0,09  = 9/100   Разделим десятичную дробь на натуральное число 9/10 : 3   (Разделить на 3, значит умножить на 1/3) 9/10 * 1/3 = 3/10  или 0,3
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