Почему класс Пресмыкающиеся получил такое название

потому что пресмыкающие имеют сухую кожу и она обычно покрыта роговыми чешуйками

Гость: Гость:

Они так названы потому, что они передвигаются пресмыкаясь...как бы они всеп прижаты к земле, но все же международное их название это - рептилии!