Почему класс Пресмыкающиеся получил такое название

Биология
Почему класс Пресмыкающиеся получил такое название
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому  что   пресмыкающие  имеют   сухую  кожу  и    она  обычно  покрыта    роговыми  чешуйками 
Гость:
Они так названы потому, что они передвигаются пресмыкаясь...как бы они всеп прижаты к земле, но все же международное их название это - рептилии! 
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