Почему класс Пресмыкающиеся получил такое название
Биология
Почему класс Пресмыкающиеся получил такое название
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что пресмыкающие имеют сухую кожу и она обычно покрыта роговыми чешуйками
Гость:
Они так названы потому, что они передвигаются пресмыкаясь...как бы они всеп прижаты к земле, но все же международное их название это - рептилии!
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