Что образуется? H2O+NO2=
Химия
Что образуется? H2O+NO2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тут легко смотри 2NO2+H2O=HNO2+HNO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Блоха прыгает по длинной лестнице.Она может прыгать или на 3 ступеньки вверх,илина 4 ступеньки вниз.За какое наименьшее число прыжков она может пер...
Английский язык
!!!!!!!! Помогите срочно!!!!!! Choose the right form of the verb to complete the sentences. Say where both the forms are possible. 1) I remember (...
Физика
Поверхность металла освещается квантами света с энергией 4(электровольта). Определите максимальную скорость (км/c) вырываемых электронов если работ...