Что образуется? H2O+NO2=  

Химия
Что образуется? H2O+NO2=  
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Гость:
  тут легко смотри 2NO2+H2O=HNO2+HNO3
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