1) Перечислите все возможные функции печени. 2) Какие вещества расщипляются в организме позднее всего? 3) Перечислите основные ферменты и на что они действуют 3) В чем различие всасывания разных веществ в организме?

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1) Главная функция печени, несомненно, - это очищение крови от вредных веществ (детокс). В печени так же умирают старые эритроциты, образуя желчь. В печени происходит лепидный обмен. Вырабатываются ферменты. Образуется моносахарид гликоген. 2)Позднее всего расщепляются липиды. Их конечное расщепление происходит в двенадцатиперстной кишке под действием различных ферментов а так же желчи. 3) Инсулин (понижает уровень сахора в крови), пептин (поступает в желудок, необходим для переработки пищи), трепсин (поступает в двенадцатиперстную кишку, необходим для переработки лепидов). 4) Одни всасываются быстрее, другие медленнее. Одни всасываются в двенадцатиперстной кишке, а другим необходимо пройти несколько кругов переработки.