католическая западная европа:италия,англия,франция,германия
Обществознание
католическая западная европа:италия,англия,франция,германия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да они все Католик но в англий появляется протестонизм так как Папа Римский отрёк Генриха 8
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