Найдите длину дуги окружности радиуса 6 дм, если его градусная мера равна 120 градусов.

Геометрия
Найдите длину дуги окружности радиуса 6 дм, если его градусная мера равна 120 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=2pi*r*120/360=4pi~12,56(дм).
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