при.....господствует натуральное хозяйство когда семья потребляет те продукты,которые сама же и производит.

География
при.....господствует натуральное хозяйство когда семья потребляет те продукты,которые сама же и производит.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при традиционной экономике
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