Запишите число 100 цифрами от 1 до 9,идущими по возрастающей и соеденёнными знаками действия.
Математика
Запишите число 100 цифрами от 1 до 9,идущими по возрастающей и соеденёнными знаками действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нам можно использовать одни и теже цифры несколько раз но по возрастающей то можно использовать простое решение: (6*6)+(8*8)=100
Гость:
(1 * 2) + (3 * 4) + (5 * 6) + (7 * 8) = 2 + 12 + 30 + 56 = 100
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