Определите массу гидроксида калия в расворе объемом 0.5 л с массовой долей гидроксида калия 10%. Плотность раствора 1.092 г/ см кубический
Химия
Определите массу гидроксида калия в расворе объемом 0.5 л с массовой долей гидроксида калия 10%. Плотность раствора 1.092 г/ см кубический
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 л*10% = 0,05 л - объем KOH = 50 мл m (КОН)= p*V = 1,092*50 = 54,6 г __________________________________ р - плотность
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