Определите массу гидроксида калия в расворе объемом 0.5 л с массовой долей гидроксида калия 10%. Плотность раствора 1.092 г/ см кубический

Химия
Определите массу гидроксида калия в расворе объемом 0.5 л с массовой долей гидроксида калия 10%. Плотность раствора 1.092 г/ см кубический
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5 л*10% = 0,05 л - объем KOH = 50 мл  m (КОН)= p*V = 1,092*50 = 54,6 г __________________________________  р - плотность 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
при.....господствует натуральное хозяйство когда семья потребляет те продукты,которые сама же и производит.
Ответить
Математика
Запишите число 100 цифрами от 1 до 9,идущими по возрастающей и соеденёнными знаками действия.
Ответить
Биология
Почему класс Пресмыкающиеся получил такое название
Ответить
Биология
1) Перечислите все возможные функции печени. 2) Какие вещества расщипляются в организме позднее всего? 3) Перечислите основные ферменты и на что он...
Ответить
Геометрия
Найдите длину дуги окружности радиуса 6 дм, если его градусная мера равна 120 градусов.
Ответить