Определите массу гидроксида калия в расворе объемом 0.5 л с массовой долей гидроксида калия 10%. Плотность раствора 1.092 г/ см кубический

Химия

Определите массу гидроксида калия в расворе объемом 0.5 л с массовой долей гидроксида калия 10%. Плотность раствора 1.092 г/ см кубический

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