скорость звука в воздухе 332,5 метров в секунду. звук летящего самолета можно услышать через 4 секунды  после того, как его увидишь. с какого расстояния можно увидеть летящий самолет?

Математика
скорость звука в воздухе 332,5 метров в секунду. звук летящего самолета можно услышать через 4 секунды  после того, как его увидишь. с какого расстояния можно увидеть летящий самолет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
332,5 м/с * 4 с = 1330 м =1,33км ( 332,5 м/с означает что за 1 с звук проходит 332,5 м)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
достижения и изобретения в католической западной Европы:Италия,Англия,Франция,Германия.
Ответить
Химия
Найдите молекулярную формулу карбоновой кислоты состава С-40%,H-6,6%,O-53,4%.
Ответить
Математика
деление десятичных дробей на натуральные числа как делить ,объяснением.3:32=
Ответить
Математика
значения каких произведений образуют отрезок натурального ряда из пяти чисел? Соедини такие выражения. 2*3 4*2 6*2 1*7 7*2 8*2 3*3 4*3 *3 5*2 6*3
Ответить
Химия
Определите массу гидроксида калия в расворе объемом 0.5 л с массовой долей гидроксида калия 10%. Плотность раствора 1.092 г/ см кубический
Ответить