скорость звука в воздухе 332,5 метров в секунду. звук летящего самолета можно услышать через 4 секунды после того, как его увидишь. с какого расстояния можно увидеть летящий самолет?

Математика

скорость звука в воздухе 332,5 метров в секунду. звук летящего самолета можно услышать через 4 секунды после того, как его увидишь. с какого расстояния можно увидеть летящий самолет?

Автор: Гость