скорость звука в воздухе 332,5 метров в секунду. звук летящего самолета можно услышать через 4 секунды после того, как его увидишь. с какого расстояния можно увидеть летящий самолет?
Математика
скорость звука в воздухе 332,5 метров в секунду. звук летящего самолета можно услышать через 4 секунды после того, как его увидишь. с какого расстояния можно увидеть летящий самолет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
332,5 м/с * 4 с = 1330 м =1,33км ( 332,5 м/с означает что за 1 с звук проходит 332,5 м)
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