достижения и изобретения в католической западной Европы:Италия,Англия,Франция,Германия.
Обществознание
достижения и изобретения в католической западной Европы:Италия,Англия,Франция,Германия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
могу отметит паровой двигател из Англий Телескоп, книгопечатанье, инфинитизимальное счисление
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
значения каких произведений образуют отрезок натурального ряда из пяти чисел? Соедини такие выражения. 2*3 4*2 6*2 1*7 7*2 8*2 3*3 4*3 *3 5*2 6*3
Химия
Определите массу гидроксида калия в расворе объемом 0.5 л с массовой долей гидроксида калия 10%. Плотность раствора 1.092 г/ см кубический