Фразеологізми про зайця або про лису дуже треба!!!будь ласка.

Гость: Гость:

1)ганяти (ганятися, полювати і т. ін.) за двома зайцями-Намагатися одночасно здобути успіх у двох і більше справах; братися за кілька справ одночасно. 2)далеко куцому до зайця-Велика різниця між ким-небудь. 3)старий лис-Бувала, досвідчена людина.