Фразеологізми про зайця або про лису дуже треба!!!будь ласка.

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Фразеологізми про зайця або про лису дуже треба!!!будь ласка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ганяти (ганятися, полювати і т. ін.) за двома зайцями-Намагатися одночасно здобути успіх у двох і більше справах; братися за кілька справ одночасно.  2)далеко куцому до зайця-Велика різниця між ким-небудь.   3)старий лис-Бувала, досвідчена людина.
Гость:
Бігає, як солоний заєць. Боязкий, як заєць. Величається, як заєць хвостом.  Вік, як у зайця хвіст.  Волочиться, як солоний заєць. Вуха, як у зайця.  Ганяють, як солоного зайця.
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