1.Подчеркни группу звуков с твёрдыми непарными согласными: а) (ж), (ш), (ц). б) (х), (ц), (ч), (щ).в) (ж), (ц), (ч), (щ). 2.Подчеркните группу звуков с твёрдыми парными согласными: а) (м), (н), (л), (р), (ж). б) (х), (ц), (ч),...

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1.Подчеркни группу звуков с твёрдыми непарными согласными: а) (ж), (ш), (ц). б) (х), (ц), (ч), (щ).в) (ж), (ц), (ч), (щ). 2.Подчеркните группу звуков с твёрдыми парными согласными: а) (м), (н), (л), (р), (ж). б) (х), (ц), (ч), (щ). в) (м), (н), (л), (р), (х),

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