1.Подчеркни группу звуков с твёрдыми непарными согласными: а) (ж), (ш), (ц). б) (х), (ц), (ч), (щ).в) (ж), (ц), (ч), (щ). 2.Подчеркните группу звуков с твёрдыми парными согласными: а) (м), (н), (л), (р), (ж). б) (х), (ц), (ч),...
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1.Подчеркни группу звуков с твёрдыми непарными согласными: а) (ж), (ш), (ц). б) (х), (ц), (ч), (щ).в) (ж), (ц), (ч), (щ). 2.Подчеркните группу звуков с твёрдыми парными согласными: а) (м), (н), (л), (р), (ж). б) (х), (ц), (ч), (щ). в) (м), (н), (л), (р), (х),
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первом б а во втором а наверно так
Гость:
1)а)(ж),(ш),(ц) 2) а) (м),(н),(л),(р),(ж) Ответ: 1)а,2) а
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