какую часть дециметра составляют :7ММ ,9 СМ?
Математика
какую часть дециметра составляют :7ММ ,9 СМ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 мм= 7\100дм; 9 см=9\10дм
Гость:
1дц=10см 1дц=100мм, значит 7мм=0,07дц, 9см=0,9дц
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