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З якого крана не набереш води?
Українська мова
З якого крана не набереш води?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
З підйомного крана не набереш води,
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